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Os incêndios afetam o sul do departamento de Seine-et-Marne e estão associados à onda de calor e à seca que atingem França. Embora vários focos tenham sido dominados ao longo de domingo, um incêndio de maiores dimensões deflagrou nas proximidades de Noisy-sur-École e alastrou à floresta de Fontainebleau, de acordo com o CNews.

Segundo o presidente da Câmara de Fontainebleau, Julien Gondard, o fogo terá percorrido cerca de mil hectares do maciço florestal entre domingo e segunda-feira, descrevendo a situação como inédita.

No combate às chamas foram mobilizados dois aviões Dash, dois helicópteros de combate a incêndios e cerca de 400 bombeiros. Esta segunda-feira, o dispositivo foi reforçado para mais de 500 operacionais, contando ainda com o apoio de dois aviões Canadair.

Como medida de precaução, foram evacuadas habitações localizadas nos municípios de Le Vaudoué e Achères-la-Forêt.

Os incêndios provocaram também constrangimentos na circulação. Foram implementados desvios nas autoestradas A5 e A6 e registaram-se atrasos na linha ferroviária de alta velocidade entre Paris e Lyon, devido a cabos danificados pelo fogo. A circulação ferroviária foi entretanto normalizada na manhã desta segunda-feira.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, tem prevista uma deslocação ao local durante o dia.

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