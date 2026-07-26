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De acordo com o jornal espanhol El País, em visita às zonas afetadas, mais propriamente em Navaluenga, Ávila, Pedro Sánchez comunicou que na terça-feira, 28 de julho, durante o Conselho de Ministros, vai declarar as zonas afetadas pelos incêndios como "gravemente afetadas por uma emergência de proteção civil".

O primeiro-ministro espanhol agradeceu a ajuda dos países europeus, incluindo do "país vizinho e irmão", Portugal, que tem no local 129 operacionais e 49 veículos de emergência.

Sánchez voltou a pedir um "grande pacto de Estado" na luta contra as alterações climáticas: "Não se trata mais de apenas um prejuízo económico, mas também de prejuízo emocional."

Já os reis, Felipe VI e Letizia, marcaram presença no polidesportivo em Villamantas, Madrid, para "acompanhar e encorajar" a população das localidades a sudoeste da província, como Villa del Prado e Aldea del Fresno. Os monarcas foram acompanhados pela terceira vice-presidente e ministra da Transição Ecológica, Sara Aagesen; pela presidente da Comunidade, Isabel Díaz Ayuso, e pelo presidente da Câmara (em Espanha, denominado "Alcaide"), José Luis Martínez-Almeida.

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