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Os incêndios florestais que continuam ativos em várias zonas de Espanha e França estão a condicionar a circulação rodoviária e podem afetar milhares de portugueses que, nesta altura do verão, atravessam a Península Ibérica rumo às férias ou regressam a Portugal vindos de países como França, Bélgica, Luxemburgo ou Suíça.

Embora as principais ligações internacionais entre Portugal e Espanha se mantenham, para já, operacionais, a situação pode alterar-se rapidamente nas regiões mais afetadas pelas chamas, onde as autoridades têm decretado o encerramento de estradas e imposto desvios à circulação.

Em Espanha, os maiores constrangimentos registam-se nas comunidades de Madrid, Castela e Leão, Castela-La Mancha e Comunidade Valenciana. Segundo a Direção-Geral de Tráfego (DGT), mais de quatro dezenas de estradas chegaram a estar cortadas devido à proximidade dos incêndios, obrigando ao encerramento de vias nacionais e regionais nas zonas mais críticas.

Também em França persistem dificuldades, sobretudo no sudoeste do país, onde os incêndios têm afetado áreas da região de Gironde, nas imediações de Bordéus. Além das evacuações preventivas, foram registados cortes de estradas e perturbações na circulação ferroviária, levando as autoridades a aconselhar que sejam evitadas deslocações não essenciais para algumas das zonas atingidas.

Perante este cenário, quem pretende viajar de carro deve preparar a deslocação com antecedência e acompanhar a evolução da situação praticamente em tempo real.

Antes de iniciar a viagem, é aconselhável verificar o estado das estradas através dos canais oficiais das autoridades espanholas e francesas, uma vez que os cortes podem surgir ou ser levantados ao longo do dia, consoante a evolução dos incêndios e das operações de combate às chamas.

Cuidados para quem vai viajar

Antes de partir:

Verifique o estado das estradas através da DGT (Espanha) ou da Bison Futé (França);

Tenha um itinerário alternativo preparado;

Evite atravessar zonas sob alerta de incêndio, mesmo que o GPS indique ser o percurso mais curto.

Durante a viagem:

Nunca atravesse uma estrada encerrada pelas autoridades;

Se encontrar muito fumo, reduza drasticamente a velocidade, ligue os médios e aumente a distância de segurança;

Se o fogo estiver próximo da estrada, siga sempre as instruções da polícia ou bombeiros;

Mantenha o depósito de combustível suficientemente cheio e leve água, alimentos ligeiros, telemóvel carregado e carregador para o automóvel.

Para emigrantes que regressam a Portugal:

Se a viagem atravessar o centro de Espanha ou o sudoeste de França, confirme o percurso no próprio dia da partida, porque os cortes podem mudar em poucas horas;

Considere adiar a viagem ou escolher uma rota diferente caso as autoridades desaconselhem deslocações para determinadas regiões.

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