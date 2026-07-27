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De acordo com o El País, o incêndio que lavra na Serra Oeste de Madrid continua ativo esta segunda-feira, depois de quatro noites consecutivas de combate às chamas. O fogo já consumiu cerca de 25 mil hectares na região e as operações de extinção estão agora concentradas sobretudo na zona da albufeira de San Juan, junto ao município de San Martín de Valdeiglesias.

Segundo o balanço das autoridades madrilenas, rajadas de vento até 30 quilómetros por hora estão a dificultar o trabalho dos bombeiros. As maiores preocupações centram-se nas imediações do rio Cofio, na urbanização El Encinar del Alberche, em Villa del Prado, e nas urbanizações situadas a sul da albufeira de San Juan, onde o incêndio de Madrid se tem encontrado de forma intermitente com o grande incêndio de Burgohondo, na província de Ávila.

O jornal espanhol refere ainda que, durante a noite, surgiu também preocupação com um novo foco proveniente de Almorox, na província de Toledo. Entre Madrid, Ávila e Toledo existem já cerca de 90 mil pessoas retiradas ou sujeitas a medidas de confinamento.

Na província de Ávila, a noite foi considerada positiva no combate ao incêndio de Burgohondo, apesar de momentos de tensão registados em Sotillo, onde as faúlhas atravessaram uma estrada que estava a ser protegida. O incidente acabou por ser dominado.

Já o incêndio de Burgohondo destruiu aproximadamente 50 mil hectares, pelo que está a ser considerado o maior incêndio da história recente de Espanha. No conjunto do país, já arderam pelo menos 153 mil hectares desde o início do ano, uma área seis vezes superior à registada no mesmo período do ano anterior. Só os incêndios de Toledo, Ávila e Madrid representam cerca de 77 mil hectares consumidos pelas chamas.

Entretanto, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, visita esta segunda-feira a zona afetada pelo incêndio de La Vall d'Uixó, na província de Castellón.

Eeste incêndio entra no terceiro dia ativo depois de já ter destruído 6.500 hectares e de abranger um perímetro de 48 quilómetros. Mantêm-se as ordens de retirada para cerca de 16 mil pessoas de 18 localidades e urbanizações, enquanto aproximadamente 64 mil habitantes de La Vall d'Uixó, Onda e Betxí continuam sujeitos a medidas de confinamento.

Para esta segunda-feira está previsto um dispositivo semelhante ao do dia anterior, com 25 meios aéreos e mais de 450 profissionais destacados para o combate ao incêndio. As autoridades esperam conseguir avançar na estabilização do fogo caso se confirmem as previsões de aumento da humidade e diminuição da intensidade do vento.

Na Comunidade de Madrid, permanecem ainda 13 estradas cortadas ou com circulação condicionada devido aos incêndios, enquanto, à escala nacional, continuam encerradas 43 estradas secundárias nas zonas afetadas pelos fogos.

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