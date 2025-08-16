Já estarão a caminho de Portugal duas aeronaves disponibilizadas pela Bulgária no âmbito da ativação do mecanismo Europeu de Proteção Civil feito por Portugal, avança a CNN Portugal. Os meios cedidos deverão estar operacionais já este domingo.
Para além das aeronaves da Bulgária, segundo o mesmo canal, 40 bombeiros de Malta vão estar posicionados em prontidão na zona de Almeirim, divididos em dois turnos até dia 15 de setembro.
Entretanto, o Sistema de Satélite Copernicus vai permanecer em funcionamento.
De recordar que a Suécia já atendeu ao pedido de auxílio feito por Portugal e disponibilizará também dois aviões de combate a incêndios. As aeronaves, que atualmente se encontram na Bulgária, deverão aterrar em território português no próximo domingo.
