Para além das aeronaves da Bulgária, segundo o mesmo canal, 40 bombeiros de Malta vão estar posicionados em prontidão na zona de Almeirim, divididos em dois turnos até dia 15 de setembro.

Entretanto, o Sistema de Satélite Copernicus vai permanecer em funcionamento.

De recordar que a Suécia já atendeu ao pedido de auxílio feito por Portugal e disponibilizará também dois aviões de combate a incêndios. As aeronaves, que atualmente se encontram na Bulgária, deverão aterrar em território português no próximo domingo.