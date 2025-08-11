“Está a arder, mas com meios a combater e o perigo para as populações está afastado. Agora voltamos para as operações de combate e tentar resolver isto o mais rápido possível”, afirmou o comandante.

“Temos aqui perspetiva de melhoria nas próximas horas”, referiu. Relativamente à reativação, José Requeijo disse que “são pontos quentes que se vão mantendo e que estão com muita temperatura”.

“O dia foi muito quente, houve um aumento da velocidade do vento e quando a reativação surgiu os meios estavam próximos, foram logo para o local, mas não houve capacidade de extinção e provocou que houvesse um aumento da intensidade e progressão da linha de fogo”, referiu.