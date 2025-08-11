A reativação que aconteceu entre Borbela e Outeiro, onde bateu perto de casas, e o fogo progrediu para Cravelas e Testeira, fez com que, segundo o comandante sub-regional do Douro, José Requeijo, algumas aldeias tiveram que ser defendidas e referiu que, pelas 21h, estavam “livres de perigo”.
“Está a arder, mas com meios a combater e o perigo para as populações está afastado. Agora voltamos para as operações de combate e tentar resolver isto o mais rápido possível”, afirmou o comandante.
“Temos aqui perspetiva de melhoria nas próximas horas”, referiu. Relativamente à reativação, José Requeijo disse que “são pontos quentes que se vão mantendo e que estão com muita temperatura”.
“O dia foi muito quente, houve um aumento da velocidade do vento e quando a reativação surgiu os meios estavam próximos, foram logo para o local, mas não houve capacidade de extinção e provocou que houvesse um aumento da intensidade e progressão da linha de fogo”, referiu.
