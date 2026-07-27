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"A A1 está totalmente reaberta ao trânsito", disse a mesma fonte, apelando aos automobilistas para circularem com precaução, porque "existe um fluxo muito grande de trânsito".

O trânsito na A1 estava cortado nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou hoje na zona de Mamodeiro, em Aveiro. Segundo a GNR, mantém-se ainda cortada ao trânsito a EN235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis.

Cerca das 20:20, também foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal.

Este incêndio que deflagrou cerca das 15:30 e alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro entrou em resolução cerca das 19:00, segundo a Proteção Civil.

Pelas 20:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que o incêndio estava a ser combatido por 196 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e um meio aéreo.

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