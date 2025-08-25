Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o especialista, este fogo ultrapassa o maior incêndio registado no país até hoje, iniciado em Vilarinho, na Lousã, em 2017, que afetou 53 mil hectares. “Muito provavelmente será o maior incêndio de sempre”, destacou, acrescentando que há incêndios “que nascem para serem grandes” e que o de Arganil é um desses casos.

A estimativa de Fernandes, baseada em informação de monitorização por deteção remota, é superior aos dados oficiais provisórios: o Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF) apontava para 47 mil hectares ardidos até terça-feira, enquanto o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) indicava 57.596 hectares na última atualização.

O investigador explicou que o incêndio começou após a queda de raios numa cumeada, durante a madrugada, o que dificultou o ataque inicial, sem recurso a meios aéreos. A trovoada que se fez sentir na altura gerou ventos que contribuíram para a rápida propagação.

“O território é muito complexo, não apenas pela acessibilidade, mas também pelo efeito da topografia na evolução do fogo”, notou o especialista, recordando que a região tem sido sucessivamente atingida por grandes incêndios, em 1987, 2005 e 2017.

Fernandes alertou ainda que, desde 2017, pouco foi feito no terreno para alterar a paisagem, limitando-se a planos de prevenção. “É sempre aquilo que é mais fácil de fazer”, observou, sublinhando que algumas iniciativas ficaram a cargo da indústria do papel e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), sobretudo nas faixas de gestão de combustível.