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Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda da GNR informa que os militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial da Guarda deslocaram-se de imediato ao local da ocorrência, onde apuraram que a ignição teve origem durante a realização de trabalhos agrícolas.

Segundo a GNR, durante esses trabalhos o trator utilizado incendiou-se, provocando a propagação das chamas para a vegetação envolvente.

Do incêndio resultou uma área ardida de cerca de 1,43 hectares de pasto e mato rasteiro.

O suspeito foi detido, constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

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