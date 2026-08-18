Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Contactado pela agência Lusa, Olegário Gonçalves (PSD) adiantou que "durante a tarde chegaram a estar ameaçadas algumas habitações em Miranda, Rio Frio", mas às 19.55 "não havia esse risco".

O autarca de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, disse ainda que "o fogo lavra com alguma intensidade".

Adiantou ainda não haver registos de feridos entre população e operacionais no terreno.

Em Ponte de Lima, o comandante dos Bombeiros Voluntários, Carlos Lima, afirmou que o incêndio que começou no domingo, pelas 14.30, na freguesia de Facha, lugar da Senhora da Rocha, entrou em fase de rescaldo cerca das 13 horas, mas permaneciam no terreno, às 19.55, 196 operacionais e 67 viaturas.

Já em Refoios do Lima, o incêndio que deflagrou na segunda-feira, às 16:41, entrou em fase de rescaldo cerca das 18.05.

No local permaneciam, às 19.55, 36 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.