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A ordem de evacuação abrange o maciço de Les Aspres, que inclui cerca de 20 municípios com mais de 5.000 habitantes, anunciou o presidente da Câmara do departamento dos Pirenéus Orientais, Pierre Regnault de la Mothe.

Segundo o responsável, a decisão foi tomada depois de as chamas terem atravessado uma estrada e atingido Les Aspres, uma área descrita como uma cordilheira muito árida e de difícil acesso para os meios terrestres de combate aos incêndios.

As autoridades confirmaram ainda dois feridos: um bombeiro e um residente local.

De acordo com o ministro do Interior, Laurent Nuñez, o incêndio consumia, ao final da tarde, cerca de 2.000 hectares. No combate às chamas estiveram mobilizados cerca de 700 bombeiros, apoiados por 200 veículos e nove meios aéreos, entre os quais dois aviões Canadair, dois aviões DASH e três helicópteros.

A operação conta também com o apoio de bombeiros romenos, além de 25 elementos da gendarmaria e 15 polícias destacados para controlar o trânsito. Como medida preventiva, quatro estradas departamentais foram encerradas.

Laurent Nuñez adiantou ainda que, durante este domingo, foram registados cerca de 20 incêndios em França, três dos quais considerados críticos e fora de controlo.

Os Pirenéus Orientais integram um dos sete departamentos da costa mediterrânica francesa colocados no nível máximo de risco de incêndio e também sob alerta laranja devido à vaga de calor, que fez subir as temperaturas até aos 39 graus em algumas zonas. Segundo o ministro, a situação deverá manter-se na segunda-feira, com o alerta laranja a ser alargado a mais nove departamentos do sudoeste do país.