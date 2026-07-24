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O fogo começou "na aldeia da Ponte, que é uma zona a cerca de dois quilómetros da fronteira com Espanha. Teve uma evolução rápida inicial, mas neste momento já se encontra dominado”, disse à RPT o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, João Rodrigues.

O alerta para o incêndio foi dado perto das 14h20.

Nesta fase, decorrem operações de consolidação para evitar reacendimentos. No local estiveram seis meios aéreos, cinco portugueses e um espanhol, e mais de 109 bombeiros.

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