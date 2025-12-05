Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um avião da LATAM Airlines teve de ser evacuado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de quinta-feira, devido a um princípio de incêndio num equipamento de carga no solo. As chamas e a intensa coluna de fumo provocaram momentos de tensão entre os passageiros, que foram retirados com segurança pela ponte telescópica e pelos escorregadores de emergência.

Lucas Lima, passageiro do voo, contou à Globo que, dentro da aeronave, não havia cheiro de fumo nem sinais de fogo, mas o aviso de evacuação gerou desespero.

“Todos se levantaram, alguns sem entender muito bem e tentando pegar a mala. Veio outro aviso e os comissários gritavam para deixar os pertences e sair imediatamente”, relatou. Lucas viajava com a esposa grávida e só conseguiu reencontrá-la do lado de fora, ambos ilesos.

Em comunicado, a LATAM Airlines Brasil explicou que o incêndio teve início num veículo de transporte de bagagem, equipamento de uma empresa terceirizada responsável pelo carregamento de cargas.

“A fumaça gerada acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave com o auxílio de funcionários treinados para esse tipo de situação. Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada”, disse a companhia.

Após o incidente, todos os passageiros foram realocados para outro voo e receberam vouchers de 150 reais (cerca de 24 euros) para refeições. A empresa reforçou que os procedimentos de segurança funcionaram como previsto, garantindo a integridade de todos a bordo.

