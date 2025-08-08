O alerta para o incêndio foi dado pelas 07:30, perto do rio Olo, freguesia de Alvadia, na serra do Alvão, onde as condições meteorológicas registadas esta tarde são difíceis, com muito calor e vento forte.

A serra do Alvão integra os concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nestes dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado, entrou em resolução na manhã de quarta-feira e queimou cerca de 3000 hectares.

O distrito de Vila Real está em aviso vermelho por causa do calor, entre as 09:00 de sábado e as 00:00 de segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Governo renovou na quinta-feira a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.