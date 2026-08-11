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De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio entrou em fase de resolução às 16h40.
Segundo a SIC Notícias, o fogo começou nas traseiras do cemitério de Queluz e chegou a ter duas frentes ativas: uma do lado do Hospital Amadora-Sintra e outra do lado da urbanização SkyCity.
O alerta foi dado às 15h20, tendo sido consumida apenas uma zona de mato.
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