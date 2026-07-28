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O incêndio deflagrou, esta segunda-feira, no concelho da Guarda e por volta das 16h00 estava a ser combatido por 258 operacionais, nove meios aéreos e 67 viaturas, disse a Proteção Civil à agência Lusa, citada pelo Diário de Notícias.

Hoje, pelo menos 401 operacionais combatem as chamas, apoiados por 121 meios terrestres e cinco meios aéreos.

“A frente mais ativa está a evoluir para a localidade de Cabreira, no concelho de Almeida, mas os homens no terreno estão a fazer um trabalho eficaz. O combate também está a decorrer bem na zona da Castanheira, no concelho da Guarda”, adiantou à agência Lusa o segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Marco Lucas acrescentou que “mais difícil está a ser o combate na zona da Rabaça, também no concelho da Guarda, onde o fogo progride em zonas de difícil acesso”.

“Esperamos que o reforço de meios aéreos possa ajudar a controlar a situação nesta frente”.

O segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela disse ainda que não há estimativa da área ardida e que não há habitações ou povoações ameaçadas.

“O vento vai aumentar nas próximas horas e isso pode dificultar o combate, sobretudo na zona da Rabaça. Mas estamos a contar que a intervenção dos meios aéreos seja decisiva”, afirmou.

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