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De acordo com o jornal croata Dnevnik, uma mulher foi encontrada morte e há um turista desaparecido. Há ainda 40 pessoas feridas, das quais oito estão em estado grave.

O incêndio está a ser combativo por cerca de 240 bombeiros apoiados por 60 veículos e três meios aéreos.

Até ao momento, registam-se já cerca de 1.000 hectares queimados. De acordo com o chefe dos bombeiros croatas, Slavko Tucakovic, este é “um dos piores incêndios da história da Croácia”.

O fogo obrigou à retirada de milhares de pessoas e quase 200 foram resgatadas no mar, após terem tentado fugir do fogo através de embarcações.