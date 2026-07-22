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Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa zona florestal na Lomba, concelho de Gondomar, e estava a mobilizar, pelas 19h40, 128 operacionais apoiados por 33 meios terrestres e dois meios aéreos.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom explicou que o fogo está a lavrar uma área maioritariamente florestal, onde existem algumas povoações, mas que não estão na linha do fogo, que tem uma frente ativa.

“O combate às chamas está a correr bem”, acrescentou.

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