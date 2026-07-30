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Cerca de 60 bombeiros estão a combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, tendo sido mobilizadas até ao momento 18 viaturas.

Segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo foi dado por volta das 13h00 desta quarta-feira. As chamas lavram numa área de vegetação, estando os meios de socorro no terreno a desenvolver operações de combate e consolidação.

As causas do incêndio são, nesta fase, desconhecidas.