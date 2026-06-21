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O alerta foi dado por volta das 5h00 para um fogo em área de mato na localidade de Carvalhas, freguesia de Moimenta e Montouto. Cerca das 11h15, o incêndio já tinha atravessado a fronteira, mantendo-se ativo em solo espanhol.

A mesma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes confirmou que “não há neste momento pontos de ignição em território nacional”, sublinhando que o fogo terá tido origem “em área de mato junto à fronteira”.

No terreno chegaram a estar mobilizados 64 operacionais, apoiados por 10 meios terrestres e oito meios aéreos, numa zona descrita como montanhosa e de acesso difícil.

As autoridades não adiantaram, para já, informações sobre as condições meteorológicas no local nem sobre eventuais impactos em território espanhol, onde o incêndio prossegue a ser combatido.

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