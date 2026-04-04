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Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avançou à Lusa que o incêndio em Arões tinha ainda no local 93 operacionais, apoiados por 27 viaturas.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio não colocou em risco populações ou habitações.

Na ocorrência, cujo alerta foi dado por volta das 15h40 de sexta-feira, estão bombeiros de Vale de Cambra, Arouca, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Fajões, Aguda, Espinho, Arrifana, Lourosa e Valadares.\

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