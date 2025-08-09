Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O fogo, que apresentava três frentes ativas, tinha a “cabeça de incêndio 50% dominada” e as frentes direita e esquerda estavam “40% dominadas”, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, avança a Agência Lusa no Observador.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A ocorrência provocou ferimentos ligeiros num bombeiro, que sofreu uma lesão num membro inferior.

O incêndio teve início às 16h21 e, pelas 18h45, estava a ser combatido por 234 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e 10 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.