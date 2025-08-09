Um incêndio florestal que começou esta tarde em Freches, concelho de Trancoso, distrito da Guarda, encontra-se agora cerca de 50% dominado, revelou a Proteção Civil.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O fogo, que apresentava três frentes ativas, tinha a “cabeça de incêndio 50% dominada” e as frentes direita e esquerda estavam “40% dominadas”, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, avança a Agência Lusa no Observador.
A ocorrência provocou ferimentos ligeiros num bombeiro, que sofreu uma lesão num membro inferior.
O incêndio teve início às 16h21 e, pelas 18h45, estava a ser combatido por 234 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e 10 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.
Comentários