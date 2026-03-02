Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incêndio na gigante refinaria de petróleo de Ras Tanura, na costa leste da Arábia Saudita, aumentou a ansiedade em relação à segurança energética global. O fogo começou depois de estilhaços provenientes da interceção de dois drones iranianos atingirem o complexo na segunda-feira.

Imagens partilhadas pela CNN mostraram colunas densas de fumo a subir da refinaria. O Ministério da Energia saudita assegurou que o incêndio foi controlado rapidamente e que não há impacto nas exportações de petróleo. A produção foi suspensa como precaução.

Operada pela estatal Saudi Aramco, Ras Tanura é a maior refinaria do país, com capacidade para 550.000 barris por dia, servindo também como terminal de exportação de crude saudita. A sua posição estratégica torna o incidente especialmente relevante para o mercado internacional de energia.

Paralelamente, uma grande refinaria em Kuwait, a Mina Al-Ahmadi, foi atingida por estilhaços na madrugada de segunda-feira, de acordo com a Kuwait News Agency. Dois trabalhadores ficaram feridos, mas a produção, que tem capacidade para 346.000 barris por dia, não foi afetada.

