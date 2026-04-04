Em declarações aos jornalistas no local, o comandante das operações dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Sérgio Carvalho, indicou que as ações de ventilação e limpeza demoraram cerca de 15 a 20 minutos. Segundo o responsável, o edifício encontra-se habitável e os moradores já podem regressar às suas casas.

Não se registaram feridos na sequência do incêndio. No entanto, o restaurante onde teve início o fogo permanecerá encerrado durante este sábado, por não reunir condições de funcionamento.

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 17:04, tendo o incêndio começado na zona de extração do restaurante. O fogo foi totalmente extinto pelas 17:40, decorrendo as operações sem incidentes relevantes.

No local estiveram empenhados cerca de 20 bombeiros, apoiados por seis viaturas, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Municipal e do Serviço Municipal de Proteção Civil.