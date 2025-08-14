“[O incêndio] pode sair da zona de montanha e entrar noutra fase do concelho, está a repetir-se 2017. E não há um avião, não há meio aéreo, não há nada, estamos aqui no meio do caos, com casas em perigo, com animais em perigo, com pessoas em pânico, com crianças fechadas dentro de casa e ninguém faz nada”, avisou o autarca, Francisco Rolo em declarações à agência Lusa.

Francisco Rolo disse que, pelas 15h30, havia meios junto às localidades de Quinta das Tapadas e Parente, na margem esquerda do rio Alvoco, e que a situação estaria estabilizada, e “de repente, desapareceram os meios”.

“Estamos fartos de pedir meios aéreos e não vêm, está aqui o caos”, reafirmou.