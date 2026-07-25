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O incêndio florestal que deflagrou na madrugada deste sábado no concelho de Monchique, distrito de Faro, está a mobilizar perto de uma centena de operacionais, numa operação dificultada pelo vento forte e pelos difíceis acessos ao local.
O alerta para o fogo foi dado às 04h58, na zona de Vale de Água, na freguesia de Marmelete, segundo adiantou à Lusa, o segundo comandante regional do Comando Sub-Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Abel Gomes.
As chamas estão a consumir uma área de mato e eucaliptos e, pelas 7h30, encontravam-se no terreno 98 operacionais, apoiados por 32 viaturas.
De acordo com o responsável da ANEPC, as condições do terreno e o vento forte têm dificultado as operações de combate ao incêndio, estando previsto o reforço dos meios com o acionamento de meios aéreos a partir das 8h30.
Apesar da evolução do fogo, não há, para já, habitações ameaçadas, indicou Abel Gomes.
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