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Os moradores foram encaminhados para as associações locais de cada aldeia, definidas como pontos de encontro e abrigo de segurança em caso de incêndio, segundo adiantou o presidente da Câmara de Mirandela à agência Lusa.

A GNR informou também que a Estrada Municipal 532, que dá acesso a São Pedro Velho, foi encerrada ao trânsito devido à progressão das chamas.

O incêndio chegou ao concelho de Mirandela na quarta-feira, depois de ter avançado a partir de Valpaços, no distrito de Vila Real. Durante a manhã desta quinta-feira, o fogo chegou a ter cerca de 80% do perímetro dominado, mas acabou por registar uma nova intensificação.

Às 15h30, o combate às chamas mobilizava 782 operacionais, apoiados por 258 viaturas e sete meios aéreos.

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