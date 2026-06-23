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Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, revelou que o fogo estava, cerca das 13h30, a ser combatido por 156 operacionais, apoiados por 46 viaturas e nove meios aéreos.

A mesma fonte referiu que a intensidade do vento no local está a dificultar as operações, provocando projeções de fogo a vários centenas de metros, o que tem contribuído para a rápida propagação das chamas.

Apesar da existência de habitações na área envolvente, não há, para já, registo de evacuações, nem indicação de que tenha sido necessário retirar moradores das suas casas, segundo a Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado às 10h49, tendo o corte da EN2 sido decretado pelas 11h25 como medida preventiva, de forma a garantir a segurança de pessoas e meios envolvidos no combate ao fogo.

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