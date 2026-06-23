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Segundo a RTP, com recurso à Lusa, o incêndio mantém-se ativo e com grande intensidade. “Temos ainda duas frentes que estão a progredir em zona de mato e pinhal, numa área que apresenta muitas habitações dispersas, mas ainda não temos informação que tenha sido necessário proceder a evacuações, nem de habitações, nem de localidades", disse fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Há um lar próximo da zona afetada, onde os idosos permanecem. "Foram garantidas as condições de segurança e os residentes estão todos confinados dentro do lar, em segurança", afirmou a fonte da Proteção Civil do Algarve, recusando a necessidade de evacuação.

No terreno estão 264 profissionais, 80 viaturas e nove meios aéreos. O vento continua a condicionar o combate ao fogo e a presença linhas elétricas impedem a atuação dos meios aéreos.

A Estrada Nacional 2 (EN 2) continua cortada nos dois sentidos para garantir a segurança da população e a movimentação rápida dos meios.

A Proteção Civil indica que houve uma casa não habitada que foi atingida. "Foi afetada com dois compartimentos que arderam, mas pensa-se que tenha sido uma fagulha que entrou pelo telhado, uma vez que ardeu de dentro para fora. Mas rapidamente foi extinto e foi a única habitação afetada pelo incêndio", garantiu.

O alerta foi dado às 10h49.

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