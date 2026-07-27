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"O incêndio está controlado, o que é uma boa notícia nos Landes", anunciou Emmanuel Macron, a partir da sala de crise do centro operacional departamental de incêndios e socorro (CODIS) de Bordéus.

Em Gironda, departamento vizinho, arde, desde quarta-feira, arde um mega-incêndio que ameaça a aglomeração urbana de Bordéus.

"Continuamos a lutar. Foi estabilizado, como se costuma dizer, mas continua a ser violento e é preciso ter extrema cautela nas próximas horas e nos próximos dias", acrescentou Macron sobre o fogo em Gironda.

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