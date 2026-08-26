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“Um incêndio deflagrou no terceiro andar da ala de Saúde Materno-Infantil do Hospital do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas”, refere um comunicado divulgado pela autarquia de Islamabad e citado pela RTP.

Numa publicação na rede social X, o comissário responsável pela administração da capital, Sohail Ashraf, afirmou que as equipas de resgate, a polícia e ele próprio se dirigiram “imediatamente ao local e controlaram o incêndio”.

O responsável acrescentou que o alerta foi dado às 06h54 (02h54 em Portugal).

As autoridades indicaram que o incêndio terá começado após a explosão do compressor de uma unidade de ar condicionado dentro da maternidade que pertence à ala de ginecologia do hospital.

Em declarações ao jornal paquistanês Dawn, a porta-voz do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas, Aneeza Jalil, disse que havia 15 recém nascidos na sala, mas que “pelo menos um bebé foi salvo por um médico”. Afirmou ainda que seis corpos já foram entregues aos pais e que os restantes vão ser entregues em breve.

Os jornais locais indicam que o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, já manifestou pesar pela morte dos 14 recém-nascidos e ordenou uma investigação imediata.