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Segundo a Reuters, as autoridades francesas deverão decidir até ao final deste domingo se a etapa será cancelada. A organização da prova admite também a possibilidade de alterar o percurso, uma vez que a meta se situa a cerca de 60 quilómetros da zona afetada pelas chamas.

O incêndio lavra no departamento dos Pirenéus Orientais e está a ser combatido por cerca de 750 bombeiros, apoiados por 200 veículos e nove meios aéreos, entre helicópteros e aviões de combate a incêndios. De acordo com as autoridades locais, a frente de fogo estende-se por 18 quilómetros.

Até ao momento, não há vítimas mortais, mas um bombeiro e um residente encontram-se em estado crítico. As equipas de combate tentam impedir que o incêndio avance para sul, em direção ao rio Têt e à região montanhosa de Aspres.

A vaga de calor e os incêndios têm afetado várias zonas da Europa, incluindo França e Espanha, levantando preocupações em torno da segurança da edição deste ano do Tour de France, que arrancou no sábado em Barcelona.

Na Catalunha, onde decorreram as duas primeiras etapas da prova, um incêndio que consumiu cerca de 2.200 hectares na zona de Les Gavarres foi entretanto estabilizado, embora as temperaturas elevadas e o fumo continuem a dificultar os trabalhos de extinção.

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