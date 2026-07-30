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O casal saiu da Domaine du Canadel, uma quinta localizada perto da cidade de Brignoles, no departamento de Var, por precaução, depois de as chamas terem começado a avançar na região durante a noite de quarta-feira.

Apesar de as autoridades locais terem indicado que a saída não era obrigatória, os Clooney decidiram abandonar a propriedade, onde vivem com os dois filhos gémeos, de nove anos.

Numa carta enviada ao presidente da Câmara de Brignoles, citada pela revista People, o casal revelou preocupação com o impacto do incêndio e admitiu não saber se a casa iria resistir às chamas.

“Não fazemos ideia se a nossa bela casa sobreviverá a este momento terrível”, escreveram George e Amal Clooney, garantindo também o compromisso de continuarem ligados à comunidade local. “Aconteça o que acontecer à nossa aldeia, faremos parte desta comunidade e ajudaremos a reconstruí-la.”

As autoridades confirmaram a autenticidade da mensagem e explicaram que o casal não foi obrigado a abandonar a propriedade, tendo tomado a decisão de sair por iniciativa própria.

A Domaine du Canadel ocupa cerca de 170 hectares e inclui uma mansão do século XVIII, uma piscina, um lago e áreas de vinha.

O incêndio que afetou a zona de Brignoles já consumiu cerca de 130 hectares de vegetação e levou à retirada preventiva de mais de 600 pessoas. A maioria dos habitantes conseguiu regressar às suas casas na quinta-feira, mas as operações de combate continuam no terreno.

Cerca de 270 bombeiros permanecem mobilizados, apoiados por quatro helicópteros de combate a incêndios. Quatro operacionais ficaram feridos durante as operações.

A França atravessa uma das fases mais complicadas dos últimos anos no que diz respeito aos incêndios florestais. Um dos maiores fogos recentes no país, localizado no sudoeste, destruiu cerca de 42 mil hectares, obrigando à mobilização de milhares de meios de emergência.

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