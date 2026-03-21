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O fogo deflagrou por volta das 13h00 locais (04h00 em Lisboa), quando cerca de 170 trabalhadores se encontravam nas instalações, localizadas a cerca de 160 quilómetros a sul da capital, Seul, avança a agência sul-coreana Yonhap.

As autoridades ainda não conseguiram determinar a causa do incêndio. Os bombeiros enfrentaram dificuldades em entrar no prédio devido ao risco de desabamento. A fábrica armazenava cerca de 200 quilos de sódio, uma substância que pode ser explosiva se manuseada de forma incorreta.

O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, ordenou a mobilização de todos os recursos humanos e materiais disponíveis para apoiar as operações de resgate, segundo o gabinete do chefe de Estado.

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