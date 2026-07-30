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O fogo deflagrou na quarta-feira na zona de Fermoselle, integrada no Parque Natural de Arribes del Duero, muito próximo do distrito de Bragança. O presidente da câmara local descreveu a situação como um verdadeiro "inferno", afirmando que a população enfrentou um "túnel de chamas" devido à rápida propagação do incêndio, alimentado pelas elevadas temperaturas, vento forte e vegetação extremamente seca.

Perante a gravidade da ocorrência, as autoridades de Castela e Leão elevaram o incêndio para nível 2, o que permitiu mobilizar meios adicionais do Governo espanhol, incluindo a Unidade Militar de Emergência (UME), destacada para apoiar as operações de combate às chamas e de evacuação das populações.

Segundo Raúl de la Fuente, responsável pelo Corpo de Bombeiros da Junta de Castela e Leão, o incêndio continua a avançar por uma ravina e ameaça alcançar outra povoação, numa altura em que são esperadas rajadas de vento que poderão agravar a situação. "Estamos a concentrar todos os esforços para impedir que isso aconteça", afirmou aos jornalistas.

A área afetada situa-se junto à fronteira portuguesa, entre os concelhos de Mogadouro e Miranda do Douro, mantendo as autoridades portuguesas e espanholas em permanente vigilância devido à proximidade do fogo.

Além do incêndio de Fermoselle, permanecem ativos outros focos classificados com nível 2 na província de Zamora, nomeadamente em Val de la Loba e San Cipriano del Condado, enquanto Espanha enfrenta uma nova vaga de calor que está a dificultar o combate às chamas em várias regiões do país.

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