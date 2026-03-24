Incêndio em camião corta A1 em Vila Nova de Gaia

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A A1 encontra-se cortada no sentido norte-sul ao quilómetro 295 devido a um incêndio num camião que transportava cerveja, informou a Proteção Civil.

O alerta foi dado às 10h08 e, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, pelas 11h00 o incêndio já estava dado como extinto.

De acordo com a Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito está a ser desviado no nó de Jaca para a A29.

No local estiveram 29 operacionais e 10 viaturas, incluindo elementos do Batalhão Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia e dos bombeiros voluntários de Coimbrões e dos Carvalhos.