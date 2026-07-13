Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O fogo começou pouco antes da meia-noite de domingo no Na Ladprao Beer Hall, localizado na zona norte da cidade, e foi dominado pelos bombeiros cerca de meia hora depois, avança a AP. As causas do incêndio permanecem por apurar.

Segundo o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, um dos músicos que atuava no estabelecimento relatou ter visto fumo a sair de um quadro elétrico junto ao palco pouco antes de a eletricidade falhar. Seguiu-se uma explosão e, em poucos instantes, o espaço ficou cheio de fumo denso.

Muitas das vítimas mortais foram encontradas junto às casas de banho, na parte traseira do estabelecimento.

O governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, afirmou que as autoridades estão a investigar a origem do incêndio, incluindo os materiais utilizados no teto e a eventual obstrução das saídas de emergência, que poderá ter dificultado a evacuação.

Na manhã de segunda-feira, o edifício encontrava-se isolado para permitir o trabalho das equipas forenses. O interior apresentava sinais de destruição generalizada, com mesas e cadeiras carbonizadas, janelas destruídas e equipamentos, como televisores, colunas de som e uma guitarra elétrica, reduzidos a escombros.

As autoridades estão também a proceder à identificação das vítimas, uma vez que várias pessoas não transportavam documentos de identificação ou foram hospitalizadas inconscientes. Foi ainda criado um posto de atendimento para familiares que procuravam informações sobre os seus entes queridos.

Este é mais um incêndio grave num espaço de diversão noturna na Tailândia. Em 2022, um fogo num bar com música ao vivo provocou 14 mortos no leste do país. Em 2009, um incêndio durante as celebrações de Ano Novo na discoteca Santika, em Banguecoque, matou 66 pessoas e feriu mais de 200, tendo sido atribuído ao uso de fogo de artifício no interior do recinto.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.