A circulação na Autoestrada A1 está interrompida nos dois sentidos entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria-a-Velha, devido a um incidente associado ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira em Mamodeiro, no concelho de Aveiro.

A informação foi avançada pela concessionária Brisa, que indicou que o corte ocorre ao quilómetro 231 da A1. No sentido Lisboa-Porto, os automobilistas podem entrar em Aveiro Sul e seguir viagem em direção a norte.

O incêndio, que começou cerca das 15h30 em Mamodeiro, levou também à suspensão da circulação ferroviária na Linha do Norte, entre as estações de Oliveira do Bairro e Oiã.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro, a interrupção da circulação ferroviária mantém-se devido à proximidade das chamas e às condições de segurança na zona afetada.

De acordo com a Proteção Civil, o combate ao incêndio envolvia, pelas 17h45, 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos.

As autoridades mantêm a situação sob acompanhamento, enquanto decorrem os trabalhos para controlar a progressão do fogo e avaliar as condições para a reabertura das vias afetadas.

O corte da A1, uma das principais ligações rodoviárias do país, poderá provocar constrangimentos significativos no trânsito entre a região Centro e o Norte, sobretudo durante o período de maior circulação ao final do dia.