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O acidente aconteceu no lugar de Pedrógão, na freguesia de Moldes, em Arouca, numa zona próxima da frente de incêndio. O alerta para o despiste da viatura dos Bombeiros Voluntários de Arouca foi dado às 03h52.

Às 06h45 estavam no local 15 operacionais, apoiados por seis veículos, para prestar assistência aos bombeiros envolvidos no acidente.

O incêndio florestal que deflagrou às 21h50 de segunda-feira, nas zonas de Cabreiros e Albergaria da Serra, mantinha às 06h40 quatro frentes ativas. Apesar da proximidade das chamas, não havia, naquele momento, populações em risco.

“Neste momento, não há populações em risco. Estão perto do fogo, mas não estão em risco”, afirmou Ricardo Fradique.

Durante a noite, a Câmara de Arouca tinha indicado que as localidades de Bouceguedim, Rio de Frades, Cando, Pedrógão, Tebilhão, Cabreiros e Covêlo de Paivó estavam na linha do fogo, embora sem perigo para as populações.

A presidente da Câmara Municipal de Arouca afirmou, em declarações à RTP, que a área montanhosa é um dos principais obstáculos e sublinho a importância de usar meios aéreos logo na fase inicial de combate.

Por volta das 9h00, estavam em ação neste concelho do distrito de Aveiro mais de 480 operacionais, que contam com a ajuda de cerca de 160 viaturas e dois meios aéreos.

Mais de dois mil operacionais combatem incêndios

A situação em Arouca integra um cenário de elevada pressão sobre os meios de combate a incêndios em várias regiões do país.

Pelas 07h00 desta quarta-feira, estavam mobilizados 2.026 operacionais e 647 meios terrestres para combater 34 incêndios rurais em Portugal. Destas ocorrências, sete estavam classificadas pela Proteção Civil como significativas.

Além do incêndio de Arouca, um dos fogos que mobiliza mais meios lavra em Torre de Moncorvo, onde as chamas, que deflagraram no sábado, estavam a ser combatidas por 470 operacionais, apoiados por 153 viaturas.

Entre as restantes ocorrências com maior mobilização de meios encontram-se incêndios em Boticas, Santo Tirso, Arcos de Valdevez e Monção.

*Notícia atualizada às 9h30