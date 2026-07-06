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Uma bomba de combustível e um restaurante estão ainda encerrados por precaução, mas nunca houve risco de propagação das chamas.

O alerta foi dado por volta das 5h. No local ainda estão 52 operacionais e 21 viaturas. O incêndio está já em fase de resolução.

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