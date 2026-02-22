Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado cerca das 14h00, tendo as operações no terreno reunido, pelas 16h00, um total de 40 carros e mais de 100 operacionais, de acordo com informações recolhidas pelo 24notícias junto dos Bombeiros de Óbidos.

A GNR foi destacada para o local, onde estabeleceu um perímetro de segurança para garantir a proteção da área envolvente. Nas imediações existem habitações, ainda que pertencentes à própria empresa de produção e comercialização de fruta afetada pelo incêndio.

Durante a mobilização dos meios, registou-se ainda um acidente envolvendo um bombeiro da corporação de Óbidos, confirmou a mesma fonte. O operacional despistou-se na viatura pessoal quando se dirigia ao quartel para se equipar e integrar o combate às chamas.

O bombeiro sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital das Caldas da Rainha, onde recebeu assistência.

Segundo a RTP, outros cinco bombeiros foram assistidos no local do incêndio, dois por exaustão e três por inalação de fumo.

As causas do incêndio não são, para já, conhecidas, mantendo-se as operações no local para controlo da situação e avaliação de danos.

*Notícia atualizada às 17h10 com novas informações sobre estado de saúde dos operacionais

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.