Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Polícia Metropolitana, o incidente ocorreu em Golders Green, onde os veículos, pertencentes a uma organização de voluntariado judaica, foram alvo de fogo posto. As autoridades mantêm-se no local e confirmam que não há registo de feridos, avança a Reuters.

As ambulâncias pertenciam à Hatzola, um serviço sem fins lucrativos que responde a emergências médicas.

A Brigada de Incêndios de Londres mobilizou seis viaturas e cerca de 40 operacionais para o local, após alertas de residentes pelas 01h40. Durante o incêndio, várias botijas nos veículos explodiram, provocando a quebra de janelas num edifício residencial adjacente. O fogo foi dado como controlado pelas 03h06.

O secretário da Saúde britânico, Wes Streeting, classificou o ataque como “repugnante”, apelando à união contra o ódio antissemita.

No Reino Unido, os níveis de incidentes antissemitas aumentaram significativamente desde o início do conflito em Gaza. O caso mais grave no último ano foi um ataque em Manchester que provocou a morte de dois fiéis judeus durante o Yom Kippur, a data mais sagrada do calendário judaico.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.