Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incêndio que deflagrou na semana passada em Valpaços e se propagou aos concelhos de Mirandela e Vinhais destruiu cerca de 2000 hectares de olival e vinha, segundo um balanço preliminar apresentado esta segunda-feira pelos autarcas dos dois municípios.

Em Mirandela, o fogo consumiu 5.800 hectares, dos quais 1.800 correspondem a área agrícola. Segundo o presidente da Câmara, Vítor Correia, cerca de 80% dessa área é olival, um dos principais pilares da economia local.

"O olival é o nosso maior problema, porque é a nossa maior área. Mirandela é uma terra de oliveiras e é naturalmente o setor mais prejudicado."

Após uma reunião com o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, o autarca apelou à rápida concretização dos apoios anunciados pelo Governo.

"O que nós precisamos é rapidez de execução, para que o dinheiro possa chegar o mais depressa possível e o sistema produtivo possa ser reposto."

Vítor Correia alertou ainda que os efeitos do incêndio não se limitarão ao presente, uma vez que muitas explorações agrícolas deixarão de produzir durante vários anos.

Em Vinhais, onde arderam cerca de 450 hectares, os prejuízos já contabilizados incluem mais de 30 hectares de olival na freguesia de Vale das Fontes e 10 hectares de olival e vinha em Rebordelo.

O presidente da Câmara, Luís Fernandes, defendeu igualmente a criação de medidas específicas para apoiar os agricultores afetados.

"É um incêndio enorme, com mais de 15 mil hectares ardidos, e é importante que sejam tomadas medidas que permitam ajudar também quem teve prejuízos mais pequenos."

Os dois autarcas recordaram que algumas das freguesias afetadas já tinham sido atingidas por incêndios nos últimos anos, defendendo que essa situação deve ser tida em conta na atribuição dos apoios aos produtores.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.