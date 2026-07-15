Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Proteção Civil, não há registo de vítimas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 04h41. Às 06h30, o incêndio mantinha-se ativo e, pelas 06h40, estavam mobilizados para o local 41 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 14 veículos.

O incêndio entrou em fase de rescaldo apenas perto das 08h00, segundo o comandante dos Bombeiros de Paredes, José Morais.

De acordo com o responsável, o complexo é constituído por cerca de 10 armazéns instalados no mesmo edifício, com diferentes atividades, incluindo armazenamento de equipamentos, um espaço destinado ao transporte de medicamentos urgentes, uma loja, um armazém de utilidades chinesas e outro de equipamentos de som.

José Morais adiantou ainda que, quando os bombeiros chegaram ao local, os armazéns já estavam totalmente tomados pelas chamas e que a inexistência de compartimentação corta-fogo dificultou o combate ao incêndio, obrigando as equipas a concentrarem-se no controlo da propagação das chamas. Um outro armazém contíguo não foi afetado.

*Artigo atualizado às 09:04*

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.