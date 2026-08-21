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O fogo deflagrou pouco depois da meia-noite, hora local, num edifício situado em Thusis, no cantão dos Grisões, no leste da Suíça.

De acordo com as primeiras informações da polícia cantonal dos Grisões, revela a BBC, as chamas terão começado no segundo andar do edifício. A causa do incêndio ainda está por determinar.

O alerta foi dado pouco depois da meia-noite e cerca de 100 bombeiros foram chamados ao local para combater o fogo.

A intensidade das chamas provocou o colapso da caixa de escadas, dificultando o acesso ao interior do edifício. As equipas de emergência tiveram de utilizar uma grua para abrir o telhado e conseguir intervir no local.

Segundo as autoridades, 14 pessoas conseguiram sair do edifício. Oito ficaram feridas: duas sofreram ferimentos graves, duas tiveram ferimentos de gravidade moderada e quatro sofreram ferimentos ligeiros.

As vítimas foram transportadas para hospitais em Coira, Thusis, Ilanz e Zurique.

No entanto, cinco pessoas continuam desaparecidas. As operações de busca prosseguem enquanto as autoridades tentam determinar se poderão estar no interior do edifício.

A RTP, que cita a Polícia local, indica que um dos desaparecidos é português. No entanto, contactado pelo 24notícias, o gabinete do secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, não confirmou a informação. Garantiu estar a acompanhar a situação e afirmou que, até ao momento, está “sem novidades”.

A polícia e o Ministério Público dos Grisões abriram uma investigação para determinar as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias em que ocorreu.

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