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O restaurante Carnal, do chef Ljubomir Stanisic, foi totalmente destruído por um incêndio de grandes proporções na madrugada de 2 de abril, segundo confirmou o grupo 100 Maneiras, proprietário do espaço.

O gastrobar, de inspiração mexicana e situado na Rua da Misericórdia, sofreu perdas materiais e emocionais significativas, de acordo com o comunicado do grupo. Além do espaço físico, as chamas consumiram todas as obras de arte criadas por Carlito Dalceggio, que faziam parte da identidade e do conceito único do restaurante.

O grupo 100 Maneiras lamentou a destruição, sublinhando o impacto da perda na filosofia e na “mitologia livre” que caracterizava o espaço. As autoridades estão a investigar as causas do incêndio, enquanto Stanisic e a equipa estudam os próximos passos para o futuro do projeto.