Um incêndio deflagrou este domingo num armazém em Camarate, junto ao Aeroporto Humberto Delgado.
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O alerta para um incêndio no bairro de São Francisco foi dado às 20h44, segundo a Proteção Civil. No local chegaram a estar mais de 50 bombeiros, apoiados por 17 viaturas.
A Rádio Renascença adianta que não há registo de feridos. O incêndio foi dominado por volta das 22h00.
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