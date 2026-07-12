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O alerta para um incêndio no bairro de São Francisco foi dado às 20h44, segundo a Proteção Civil. No local chegaram a estar mais de 50 bombeiros, apoiados por 17 viaturas.

A Rádio Renascença adianta que não há registo de feridos. O incêndio foi dominado por volta das 22h00.

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