Na segunda-feira, quando o incêndio estava em resolução, às 7 horas, um avião sobrevoou o local, fez imagens térmicas e "o incêndio estava estabilizado, sem pontos quentes". "Estamos a tentar perceber o que leva a estas reativações", disse o responsável. Entre operacionais e civis foram assistidos mais de meia centena mas casos sem gravidade, segundo o balanço da ANEPC.

O comandante nacional recordou que se mantém ativo o Plano Municipal de Emergência de Trancoso, e que até quarta-feira se mantém também o estado de prontidão especial nível quatro, com recomendações que passam por reforçar a capacidade de ataque inicial.

As ocorrências mais preocupantes são os incêndios em Tabuaço, Viseu (202 efetivos), em Trancoso, Guarda (595 operacionais), e em Sirarelhos, Vila Real (488 elementos), onde têm ocorrido várias reativações. Esta tarde, um outro incêndio preocupante deflagrou em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal (303 efetivos).

Na segunda-feira, exemplificou, das 102 ocorrências 98 delas ficaram em resolução nos primeiros 90 minutos, o que dá uma taxa de sucesso de 96.08% no ataque inicial. E acrescentou que as outras quatro ocorrências, que passaram para ataque ampliado, ficaram resolvidas no mesmo dia, pelo que a taxa de eficácia do dispositivo de combate a incêndios, na segunda-feira, "foi de 100%".

O Governo anunciou, esta terça-feira, que vai prolongar a situação de alerta, que estava em vigor até quarta-feira, até ao final do dia da próxima sexta-feira, devido ao risco agravado de incêndio rural.