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A vítima é uma turista italiana de 46 anos, identificada como Francesca Valentino, que morreu no local, segundo informações avançadas por meios de comunicação internacionais. Outras três pessoas foram transportadas para unidades de saúde da região, enquanto seis receberam assistência médica no local.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência (COE), citado pela imprensa local, o incêndio terá alastrado rapidamente devido à presença de materiais altamente inflamáveis na estrutura do telhado, nomeadamente elementos de palmeira, e às condições de vento no momento do incidente.

As autoridades sublinham que, apesar do impacto do incêndio no resort, as atividades turísticas em Bayahibe e na área envolvente “permanecem inalteradas” e continuam a decorrer com normalidade e segurança.

A cadeia hoteleira Wyndham Hotels and Resorts, que opera o resort, confirmou a transferência dos hóspedes para unidades próximas, enquanto prosseguem as investigações para apurar as causas do incêndio.

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