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Um homem de 47 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por alegadamente ter provocado um incêndio florestal na sequência de uma queimada que se descontrolou em Lousada, distrito do Porto.

De acordo com o Comando Territorial do Porto, o incêndio ocorreu no domingo, 8 de junho, e mobilizou militares do Posto Territorial de Lousada para o local. No decorrer das diligências, os agentes identificaram o suspeito e apuraram que as chamas tiveram origem numa queimada que acabou por fugir ao controlo.

O fogo consumiu uma área de cerca de um hectare de mato e colocou em risco pessoas, habitações e áreas florestais circundantes. Por motivos de segurança, foi ainda necessário proceder ao corte temporário de uma faixa de rodagem.

O suspeito foi detido em flagrante delito, constituído arguido e o processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Lousada.

A GNR aproveitou a ocorrência para voltar a alertar para os riscos associados às queimadas e queimas de sobrantes, que continuam a estar entre as principais causas de incêndios rurais em Portugal.

A força de segurança recorda que a realização de queimadas, queima de amontoados e fogueiras é proibida sempre que o perigo de incêndio rural seja classificado como "muito elevado" ou "máximo". Nos restantes períodos, estas práticas dependem de autorização ou de comunicação prévia às autoridades competentes.

Além disso, a GNR recomenda que quem realize este tipo de trabalhos cumpra todas as regras de segurança, esteja acompanhado e mantenha um telemóvel acessível para contactar rapidamente os meios de socorro em caso de emergência.

Através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), a GNR disponibiliza ainda a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), destinada à denúncia de infrações ambientais e ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com a proteção da natureza e do território.